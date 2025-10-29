Gabriele Corsi rompe il silenzio dopo il no a Domenica In | cos’è successo davvero

Personaggi Tv. Durante il Festival dello Spettacolo di Milano, Gabriele Corsi ha deciso di fare chiarezza sul suo improvviso addio a Domenica In, il talk show di Rai 1 condotto da Mara Venier. Ospite in una conversazione informale con Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a rinunciare a un progetto che, inizialmente, lo entusiasmava molto. Leggi anche: Mediaset, cambia tutto nel palinsesto: la nuova strategia di Pier Silvio Domenica In, il progetto iniziale e il cambio di direzione. Corsi ha ricordato che la sua partecipazione a Domenica In era nata da un’idea condivisa e stimolante, ma che nel corso delle settimane il format aveva cambiato direzione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Gabriele Corsi rompe il silenzio dopo il “no” a Domenica In: cos’è successo davvero

