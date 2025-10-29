Gabriele Corsi prepara il ritorno al NOVE e dice addio alla RAI | Lavoro a un preserale fortissimo

Il conduttore, dopo il mancato approdo a Domenica In, rinnova la sua fiducia a Nove, annuncia il ritorno di Don't Forget the Lyrics! e nuovi progetti in arrivo. Gabriele Corsi si allontana definitivamente dalla Rai. Dopo i progetti estivi che lo avevano visto coinvolto nella nuova conduzione corale di Domenica In, il commentatore italiano dell'Eurovision Song Contest ha scelto di proseguire la sua collaborazione con Nove, l'emittente in chiaro del gruppo Warner Bros. Discovery. L'annuncio è arrivato nel corso del Festival dello Spettacolo, organizzato da TV Sorrisi e Canzoni al Superstudio Più di Milano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gabriele Corsi prepara il ritorno al NOVE e dice addio alla RAI: "Lavoro a un preserale fortissimo”

