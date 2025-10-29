Gabriele Corsi addio Rai | torna sul Nove con nuovi progetti tra preserale e prime time

Dopo mesi di indiscrezioni e trattative finite nel nulla, Gabriele Corsi ha ufficialmente scelto la sua strada: il conduttore non tornerà in Rai, ma farà ritorno sul canale che più di ogni altro ha contribuito alla sua affermazione negli ultimi anni, il Nove. Un ritorno che profuma di casa, come lo stesso Corsi ha confermato dal palco del Festival dello Spettacolo di Milano, dove ha annunciato i suoi nuovi progetti televisivi in collaborazione con Warner Bros. Discovery. I nuovi progetti: dal preserale alle prime serate. Il volto di Don't Forget the Lyrics (versione italiana di Sing On! ), si prepara a un 2026 ricco di appuntamenti.

