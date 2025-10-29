Gabe Desiderio figlio d' arte in fuga | è stato convocato dalla Nazionale Usa

Il figlio di Daniele, ex azzurro e schiacciatore in serie A con Parma e Treviso, è stato convocato per le qualificazioni mondiali Under 17.

