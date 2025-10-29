Gabbia dopo Atalanta-Milan | Una partita che fa parte del nostro percorso Restiamo positivi

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gabbia dopo Atalanta-Milan: “Una partita che fa parte del nostro percorso. Restiamo positivi”

Contenuti che potrebbero interessarti

Sei anime, un solo destino. Nocciolo (2 anni), Bosco (1 anno), Cesare (6 anni), Thor (1 anno), Albano (8 anni) e Fumino (8 anni). Sei cani diversi, ma uniti da una stessa ferita: l’abbandono. Hanno conosciuto la gabbia, il silenzio dopo la - facebook.com Vai su Facebook

Il gesto di $Gabbia che "salva" $Leao dopo il gol: pioggia di elogi sui social dai tifosi del Milan corrieredellosport.it/news/calcio/se… - X Vai su X

CALCIO D'INIZIO! Comincia Atalanta-Milan. Il primo pallone della sfida è giocato dai rossoneri.20:49 - Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Scrive sport.virgilio.it

Gabbia a MTV: "Troppi errori nel primo tempo, ma la squadra è viva e dà tutto in campo" - Al termine del match contro l'Atalanta, Matteo Gabbia ha parlato così a microfoni di Milan TV: "Abbiamo voglia di migliorare sempre. Lo riporta milannews.it

Gabbia post Atalanta-Milan: “Pareggio amaro, nel primo tempo molti errori” - Ecco le dichiarazioni del giocatore rossonero dopo il fischio ... Scrive msn.com