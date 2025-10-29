Gabbia dopo Atalanta-Milan | Una partita che fa parte del nostro percorso Restiamo positivi

Pianetamilan.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Gabbia, difensore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Atalanta-Milan, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

gabbia dopo atalanta milan una partita che fa parte del nostro percorso restiamo positivi

© Pianetamilan.it - Gabbia dopo Atalanta-Milan: “Una partita che fa parte del nostro percorso. Restiamo positivi”

Contenuti che potrebbero interessarti

gabbia dopo atalanta milanCALCIO D'INIZIO! Comincia Atalanta-Milan. Il primo pallone della sfida è giocato dai rossoneri.20:49 - Milan: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Scrive sport.virgilio.it

gabbia dopo atalanta milanGabbia a MTV: "Troppi errori nel primo tempo, ma la squadra è viva e dà tutto in campo" - Al termine del match contro l'Atalanta, Matteo Gabbia ha parlato così a microfoni di Milan TV: "Abbiamo voglia di migliorare sempre. Lo riporta milannews.it

gabbia dopo atalanta milanGabbia post Atalanta-Milan: “Pareggio amaro, nel primo tempo molti errori” - Ecco le dichiarazioni del giocatore rossonero dopo il fischio ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gabbia Dopo Atalanta Milan