La rappresentanza sindacale aziendale del sindacato Unisin presso la CRIAS è intervenuta in merito alla delibera n. 12 dell’8 ottobre 2025 del Consiglio di Amministrazione, con la quale è stato approvato il piano industriale relativo alla fusione per incorporazione dell’IRCAC e della CRIAS nel nuovo ente IRCA. La CRIAS (Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane) e l’. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Fusione CRIAS–IRCAC in IRCA: la RSA UNISIN chiede chiarezza e confronto sindacale