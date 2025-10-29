Fusione CRIAS–IRCAC in IRCA | la RSA UNISIN chiede chiarezza e confronto sindacale
La rappresentanza sindacale aziendale del sindacato Unisin presso la CRIAS è intervenuta in merito alla delibera n. 12 dell’8 ottobre 2025 del Consiglio di Amministrazione, con la quale è stato approvato il piano industriale relativo alla fusione per incorporazione dell’IRCAC e della CRIAS nel nuovo ente IRCA. La CRIAS (Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane Siciliane) e l’. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Tamajo: "Sbloccati 104 milioni per l’artigianato siciliano, adesso avanti nella fusione tra Ircac e Crias" https://ift.tt/QVbs1vq - X Vai su X
"Ora l'obiettivo è chiudere definitivamente il processo di fusione tra Ircac e Crias in Irca" Vai su Facebook
Fusione CRIAS–IRCAC in IRCA: la RSA UNISIN chiede chiarezza e confronto sindacale - La rappresentanza sindacale aziendale del sindacato Unisin presso la CRIAS è intervenuta in merito alla delibera n. Segnala gazzettadelsud.it