Furto in una scuola a Battipaglia sottratti una Lim e defibrillatore
Ancora furto in una scuola della provincia di Salerno. La notte scorsa, una banda di ladri ha colpito alla scuola dell'infanzia Poliziano a Battipaglia. I malviventi hanno fatto irruzione e rubato una Lim e un defibrillatore.Il colpoA scoprire il furto sono stati i dipendenti della scuola, che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
