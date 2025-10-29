Furto in una scuola a Battipaglia sottratti una Lim e defibrillatore

Ancora furto in una scuola della provincia di Salerno. La notte scorsa, una banda di ladri ha colpito alla scuola dell'infanzia Poliziano a Battipaglia. I malviventi hanno fatto irruzione e rubato una Lim e un defibrillatore.Il colpoA scoprire il furto sono stati i dipendenti della scuola, che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it