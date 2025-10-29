Furto di birra e parmigiano a Biella 30enne arrestato | così ha trafugato la merce

Un trentenne è stato arrestato a Biella per rapina impropria dopo aver aggredito un dipendente e rubato merce in un supermercato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Furto di birra e parmigiano a Biella, 30enne arrestato: così ha trafugato la merce

