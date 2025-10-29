Furto di birra e parmigiano a Biella 30enne arrestato | così ha trafugato la merce

Notizie.virgilio.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un trentenne è stato arrestato a Biella per rapina impropria dopo aver aggredito un dipendente e rubato merce in un supermercato. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

furto di birra e parmigiano a biella 30enne arrestato cos236 ha trafugato la merce

© Notizie.virgilio.it - Furto di birra e parmigiano a Biella, 30enne arrestato: così ha trafugato la merce

Leggi anche questi approfondimenti

furto birra parmigiano biellaFurto di birra e parmigiano a Biella, 30enne arrestato: così ha trafugato la merce - Un trentenne è stato arrestato a Biella per rapina impropria dopo aver aggredito un dipendente e rubato merce in un supermercato. Lo riporta virgilio.it

furto birra parmigiano biellaRuba birra e parmigiano al supermercato, poi aggredisce un commesso: arrestato un trentenne a Biella - L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a sorveglianza speciale, è stato fermato dalla polizia poche ore dopo il colpo nel market di piazza Curiel ... Come scrive giornalelavoce.it

furto birra parmigiano biellaBiella, rapina supermercato e aggredisce il personale - Un biellese di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per rapina impropria dopo aver rubato una bottiglia di birra e del parmigiano nel supermercato A&o di piazza Curiel a Biella. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Furto Birra Parmigiano Biella