Furto di attrezzatura agricola obbligo di dimora per due persone
Tempo di lettura: < 1 minuto Si è tenuta questa mattina davanti al giudice Monaco del Tribunale di Benevento l’udienza di convalida per i due uomini arrestati nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Montesarchio, accusati di aver rubato attrezzatura agricola dal furgone di un ambulante. I due, Italo D.M., 32 anni, di Paolisi, e Luigi C., 28 anni, di Rotondi, erano stati bloccati dai militari dopo un breve inseguimento, subito dopo il furto. La refurtiva era stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre per entrambi erano scattati gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
