Furto di acqua e luce in case occupate abusivamente | 33 denunce

Furto aggravato di acqua e corrente elettrica, ma anche abusivismo edilizio e occupazione arbitraria di case altrui. Non due o tre, ma ben 33 le persone, residenti a Licata, che sono state denunciate, dai carabinieri, alla Procura della Repubblica di Agrigento.Il pentolone è stato scoperchiato a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Caronno Pertusella: furto alla casetta dell’acqua, rubata una borsa in pochi istanti Vai su Facebook

Ponte di Nona, acqua e luce "gratis" negli appartamenti popolari - È quanto i carabinieri della compagnia di Tivoli hanno trovato a Ponte di Nona, durante un servizio di controllo nel quartiere ... Lo riporta romatoday.it

Falconara, non arriva l'acqua in casa e si accorge che la coinquilina gliela ruba. Denunciata una ventenne (che abitava abusivamente al piano di sotto) - Non solo si era trasferita abusivamente in un appartamento ma lì aveva pure architettato un allaccio, sempre abusivo, alla condotta dell'acqua del ... Segnala corriereadriatico.it

Villa con piscina con acqua e luce a 'costo zero', un arresto - La 47enne proprietaria di una villa con piscina a Pedara è stata arrestata da carabinieri della locale stazione per danneggiamento e furto aggravato di acqua ed energia elettrica. Si legge su ansa.it