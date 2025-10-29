Furto al Louvre pubblicate dall’Interpol le immagini dei gioielli rubati
Sono state ufficialmente diffuse le immagini dei gioielli rubati al Louvre dall’Interpol e dalla polizia tedesca. Entrambi chiedono l’aiuto delle persone per recuperare gli otto oggetti dal valore stimato di 88 milioni di euro. I preziosi sono stati aggiunti al database sulle opere d’arte rubate dell’Interpol, che contiene circa 57mila oggetti. Intanto continuano le indagini della polizia francese per rintracciare i due ladri ancora a piede libero. Il 25 ottobre due sospettati sono stati identificati e arrestati all’aeroporto, entrambi di circa 30 anni. Uno di loro era già noto alle forze dell’ordine per rapine in gioiellerie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
Fanpage.it. . Quanto valgono i gioielli rubati dal museo Louvre e che fine faranno? Chi sono i 4 ladri di cui 2 ancora in fuga? Ne parleremo in diretta a Confidential con il ladro più famoso d'Italia, Leonardo Notarbartolo, autore del furto al World Diamond Centre Vai su Facebook
#Tg2000 - Il #Louvre riapre dopo il #furto #22ottobre #Tv2000 #Francia #furto @tg2000it - X Vai su X
Furto al Louvre, pubblicate le foto dei gioielli rubati: "Aiutateci a ritrovarli" - L'Interpol ha aggiunto i gioielli parigini al suo database sulle opere d'arte rubate, che contiene circa 57mila oggetti ... Riporta msn.com
Furto al Louvre, come funziona il mercato nero dell'arte e la vendita di opere trafugate - La ministra della Cultura, Rachida Dati, ha difeso la sicurezza del museo, mentre i sindacati denunciano una riduzione del personale e dei fondi per la ... Si legge su msn.com