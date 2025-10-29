Sono state ufficialmente diffuse le immagini dei gioielli rubati al Louvre dall’Interpol e dalla polizia tedesca. Entrambi chiedono l’aiuto delle persone per recuperare gli otto oggetti dal valore stimato di 88 milioni di euro. I preziosi sono stati aggiunti al database sulle opere d’arte rubate dell’Interpol, che contiene circa 57mila oggetti. Intanto continuano le indagini della polizia francese per rintracciare i due ladri ancora a piede libero. Il 25 ottobre due sospettati sono stati identificati e arrestati all’aeroporto, entrambi di circa 30 anni. Uno di loro era già noto alle forze dell’ordine per rapine in gioiellerie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Furto al Louvre, pubblicate dall’Interpol le immagini dei gioielli rubati