Furto al Louvre pubblicate dall’Interpol le immagini dei gioielli rubati

Ilfattoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state ufficialmente diffuse le immagini dei gioielli rubati al Louvre dallInterpol e dalla polizia tedesca. Entrambi chiedono l’aiuto delle persone per recuperare gli otto oggetti dal valore stimato di 88 milioni di euro. I preziosi sono stati aggiunti al database sulle opere d’arte rubate dell’Interpol, che contiene circa 57mila oggetti. Intanto continuano le indagini della polizia francese per rintracciare i due ladri ancora a piede libero. Il 25 ottobre due sospettati sono stati identificati e arrestati all’aeroporto, entrambi di circa 30 anni. Uno di loro era già noto alle forze dell’ordine per rapine in gioiellerie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

