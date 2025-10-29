Furto al Louvre la procuratrice di Parigi | Ho ancora speranza di recuperare i gioielli

“I gioielli rubati non sono ancora nelle nostre mani, ma ho ancora la speranza di recuperarli e di poterli restituire al museo del Louvre e alla nazione”. Sono le parole della procuratrice della Repubblica di Parigi, Laure Beccuau, a due giorni dal fermo di due sospetti per il clamoroso furto dei gioielli di Napoleone di domenica 19 ottobre. “Si tratta, ovviamente – ha sottolineato – “di gioielli invendibili” e “chiunque li acquistasse si renderebbe colpevole del reato di ricettazione. Non escludiamo la possibilità” di un gruppo molto più ampio di 4 persone, agli ordini di un committente: ha aggiunto Beccuau, precisando che i due fermati hanno “parzialmente confessato” il loro colpo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

