Furto al Louvre i due fermati sono indagati e in custodia cautelare | I gioielli non sono ancora stati recuperati

"Non escludiamo la possibilità di un gruppo molto più ampio di 4 persone, agli ordini di un committente", ha dichiarato la procuratrice di Parigi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Furto al Louvre, i due fermati sono indagati e in custodia cautelare | I gioielli non sono ancora stati recuperati

