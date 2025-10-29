Furto al Louvre i due fermati hanno parzialmente confessato | I gioielli non sono ancora stati recuperati

"Non escludiamo la possibilità di un gruppo molto più ampio di 4 persone, agli ordini di un committente", ha dichiarato la procuratrice di Parigi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Furto al Louvre, i due fermati hanno parzialmente confessato | I gioielli non sono ancora stati recuperati

Leggi anche questi approfondimenti

Il clamoroso furto dei gioielli della corona francese al Louvre del 19 ottobre è diventato subito virale sui social. Meme, vignette e parodie hanno reinventato l’episodio con ironia, coinvolgendo utenti di tutto il mondo. Vai su Facebook

#Tg2000 - Il #Louvre riapre dopo il #furto #22ottobre #Tv2000 #Francia #furto @tg2000it - X Vai su X

Furto al Louvre, fermati due sospetti: erano già noti alla polizia per furto - I due avrebbero fatto parte della banda dei quattro ladri che hanno rubato i nove preziosi gioielli della collezione di Napoleone. Riporta tg24.sky.it

Furto al Louvre, fermati due sospetti, blitz di polizia dopo esami del dna: “Cercavano di scappare all’estero” - Secondo le informazioni dei giornali locali, i due fermati per il furto del Louvre a Parigi sono sospettati di aver fatto parte della banda di quattro ... Secondo fanpage.it

Colpo grosso al Louvre, due persone fermate prima della fuga all'estero. Ma i gioielli non si trovano - Due uomini sono stati fermati e posti in custodia cautelare per il furto dei gioielli della corona francese avvenuto lo ... Lo riporta iltempo.it