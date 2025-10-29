Furto al Louvre | confessione parziale dei due arrestati i gioielli non sono stati recuperati
Tassello dopo tassello si sta arricchendo il puzzle sullo storico furto al museo Louvre di Parigi. La procuratrice generale di Parigi, Laure Beccuau, ha annunciato che i due uomini in custodia per la rapina al Louvre del 19 ottobre hanno "parzialmente ammesso il loro coinvolgimento". "I gioielli. 🔗 Leggi su Today.it
