Furto al Louvre confessano due sospetti altri due ricercati | i gioielli non sono stati ancora recuperati

Hanno 34 e 39 anni i due sospetti fermati nei giorni scorsi dalla polizia che oggi hanno ammesso di aver partecipato al colpo al museo del Louvre di Parigi. Altri due complici ancora latitanti. La refurtiva, del valore di circa 88 milioni di euro, non è stata ancora recuperata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

