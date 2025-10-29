Furto al Louvre caccia ai gioielli invendibili | i ladri rischiano 10 anni di carcere Erano più di quattro nessun complice nel museo

Dopo la rapina al Louvre, la procuratrice della Repubblica di Parigi, Laure Beccuau, ha confermato che i gioielli trafugati non sono ancora stati recuperati. «Spero di poterli restituire. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Furto al Louvre, caccia ai gioielli (invendibili): i ladri rischiano 10 anni di carcere. «Erano più di quattro, nessun complice nel museo»

