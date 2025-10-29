Furto al Louvre arriva confessione parziale dei due sospettati | i gioielli non ancora ritrovati

A dare la notizia è la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau che, in conferenza stampa, ha delineato alcuni dei passi avanti fatti dagli inquirenti sulla rapina dei gioielli della Corona di Francia.

