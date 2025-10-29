Furti in tre scuole e in una parrocchia a Bari | i colpi immortalati dalle telecamere preso 40enne

Baritoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarebbe il responsabile di almeno sei episodi di furto, tra cui tre commessi in altrettante scuole cittadine e uno in una parrocchia del quartiere Carrassi, avvenuti negli scorsi mesi di maggio e giugno. Si tratta di un 40enne, originario di Barletta, al quale i carabinieri hanno notificato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

