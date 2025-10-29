Furti in tre scuole e in una parrocchia a Bari | i colpi immortalati dalle telecamere preso 40enne
Sarebbe il responsabile di almeno sei episodi di furto, tra cui tre commessi in altrettante scuole cittadine e uno in una parrocchia del quartiere Carrassi, avvenuti negli scorsi mesi di maggio e giugno. Si tratta di un 40enne, originario di Barletta, al quale i carabinieri hanno notificato. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Furti e vandalismi nelle scuole, allarme sicurezza a Lamezia Terme: Un’ondata di furti ed effrazioni sta interessando negli ultimi mesi diverse aree di Lamezia Terme e del suo hinterland, con episodi che hanno riguardato abitazioni private, esercizi commercial Vai su Facebook
Nella notte #furto di computer anche nelle #scuole di Ceprano e Cervaro Questa notte si sono vericati furti in alcuni istituti scolastici. A Ceprano | http://tg24.info | https://tg24.info/nella-notte-furto-di-computer-anche-nelle-scuole-di-ceprano-e-cervaro/?utm_sour - X Vai su X
Bari, furti nelle scuole: 40enne arrestato dai Carabinieri - Un 40enne di Barletta arrestato dai Carabinieri a Bari, accusato di sei furti in scuole e parrocchie del capoluogo. Riporta trmtv.it
Bari, accusa: furti nelle scuole, arrestato Carabinieri - I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Bari su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un ... Si legge su msn.com
Bari, furti nelle scuole: arrestato 40enne. “Colpi anche in chiesa e all’interno di un ospedale” – VIDEO - Bari, furti nelle scuole: arrestato 40enne di Barletta. Come scrive telebari.it