Furti in casa | Firenze nella top 5 in Italia Pisa maglia nera in rapporto al numero di abitanti

Firenze, 29 ottobre 2025 – Una piaga che circa una persona su quattro ha sperimentato, suo malgrado, in Italia. Stiamo parlando dei furti in casa, un'esperienza che può capitare a chiunque e che come evidenziato nel 4° Rapporto dell'Osservatorio Censis-Verisure sulla Sicurezza della Casa, rappresenta una delle principali preoccupazioni per moltissimi italiani. Per quanto riguarda la Toscana ci sono alcuni dati allarmanti che emergono dal rapporto: Firenze si trova al quarto posto nella classifica dei comuni capoluogo per furti in casa (sono 1.803 quelli registrati nel 2024); e Pisa indossa invece la maglia nera, e quindi è prima in Italia nella graduatoria dei comuni capoluogo costruita in base all'incidenza dei furti sulla popolazione (75,7 furti in abitazione per 10.

