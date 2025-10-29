Furti in casa | Firenze nella top 5 in Italia Pisa maglia nera in rapporto al numero di abitanti
Firenze, 29 ottobre 2025 – Una piaga che circa una persona su quattro ha sperimentato, suo malgrado, in Italia. Stiamo parlando dei furti in casa, un’esperienza che può capitare a chiunque e che come evidenziato nel 4° Rapporto dell’Osservatorio Censis-Verisure sulla Sicurezza della Casa, rappresenta una delle principali preoccupazioni per moltissimi italiani. Per quanto riguarda la Toscana ci sono alcuni dati allarmanti che emergono dal rapporto: Firenze si trova al quarto posto nella classifica dei comuni capoluogo per furti in casa (sono 1.803 quelli registrati nel 2024); e Pisa indossa invece la maglia nera, e quindi è prima in Italia nella graduatoria dei comuni capoluogo costruita in base all’incidenza dei furti sulla popolazione (75,7 furti in abitazione per 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nel 2024 in Italia sono stati denunciati 155.590 furti in casa (+5,4% rispetto al 2023) e 1.891 rapine (+1,8% rispetto al 2023). Vai su Facebook
Furti in casa: Firenze nella top 5 in Italia, Pisa maglia nera in rapporto al numero di abitanti - Firenze, 29 ottobre 2025 – Una piaga che circa una persona su quattro ha sperimentato, suo malgrado, in Italia. Segnala lanazione.it
Furti in casa in rapporto agli abitanti, Pisa prima in Italia - La graduatoria dei comuni capoluogo costruita in base all'incidenza dei furti sulla popolazione vede al primo posto Pisa, con 75,7 furti in abitazione per 10. Secondo lanazione.it
Furti in casa, meno casi ma più paura: 14 milioni di italiani "visitati" almeno una volta dai ladri - Verisure: nel 2024 oltre 155mila furti in abitazione (+5,4%). Segnala tgcom24.mediaset.it