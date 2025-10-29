Furti e rapine | due arresti e una denuncia
Caccia al ladro! Non è il titolo del famoso film diretto da Alfred Hitchcock, ma quanto stanno facendo quotidianamente i carabinieri del Comando provinciale di Fermo. A Montegranaro i militari dell’Arma del posto hanno arrestato un veregrense di 56 anni in esecuzione di un provvedimento di unificazione delle pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Ancona. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, deve scontare una pena residua di cinque anni, sei mesi e tre giorni di reclusione per una serie di furti e appropriazioni indebite commessi tra il 2022 e il 2023 nelle province di Ancona e Macerata a danno di centri commerciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
