E’ finita a ruote all’aria in un campo dopo l’impatto con un’altra macchina. Sul posto ieri mattina verso le 9 sono arrivati a sirene spiegate i soccorritori e i vigili del fuoco dal distaccamento di San Sabino per estrarre dalle lamiere una giovane mamma con il suo bambino di 5 anni dall’abbraccio metallico delle lamiere. L’ incidente è avvenuto in via Montegallo, la strada che da Offagna porta a San Biagio di Osimo. La donna ha perso il controllo della macchina nel momento in cui è stata urtata da un’auto che pare uscisse da un passo per immettersi lungo la principale via Montegallo. E’ carambolata su se stessa prima di uscire di strada e finire appunto nel campo circostante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fuoristrada: l’auto si capovolge. Paura per mamma e bimbo di 5 anni