Fuori dal Pd Terremoto a sinistra la durissima decisione

C’è aria di tempesta nel cuore della politica pugliese: un fulmine a ciel sereno scuote il Partito Democratico e mette in subbuglio tutto il centrosinistra. Due donne, un gesto inaspettato e una decisione senza precedenti. Ma cosa si nasconde dietro questa clamorosa esclusione? Le voci si rincorrono tra le stanze del potere e i corridoi delle amministrazioni locali. A Trani e Andria, due consigliere comunali – Irene Cornacchia e Daniela Maiorano – hanno scelto una strada diversa, scatenando una reazione a catena che ha superato i confini della Puglia e fatto tremare anche Roma. Una scelta di campo che divide e fa discutere. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it