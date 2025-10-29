Bufera nel Partito Democratico pugliese, dove due consigliere comunali — Irene Cornacchia di Trani e Daniela Maiorano di Andria — sono state espulse dal Pd dopo aver deciso di candidarsi in una lista civica a sostegno di Antonio Decaro. La decisione, maturata nella provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), roccaforte di Francesco Boccia, ha scatenato uno scontro politico di proporzioni nazionali. Le due amministratrici, rimaste escluse dalle liste ufficiali del partito, avevano scelto di sostenere comunque il centrosinistra e il sindaco di Bari Decaro, ma la loro decisione è stata giudicata “ un atto politico grave e da stigmatizzare ” dal commissario provinciale Dario Parrini, inviato dal Nazareno per gestire la situazione interna al partito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Fuori dal Pd!”. Terremoto a sinistra, la durissima decisione è appena arrivata