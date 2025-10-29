Fuori dal Pd! Terremoto a sinistra la durissima decisione è appena arrivata
Bufera nel Partito Democratico pugliese, dove due consigliere comunali — Irene Cornacchia di Trani e Daniela Maiorano di Andria — sono state espulse dal Pd dopo aver deciso di candidarsi in una lista civica a sostegno di Antonio Decaro. La decisione, maturata nella provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), roccaforte di Francesco Boccia, ha scatenato uno scontro politico di proporzioni nazionali. Le due amministratrici, rimaste escluse dalle liste ufficiali del partito, avevano scelto di sostenere comunque il centrosinistra e il sindaco di Bari Decaro, ma la loro decisione è stata giudicata “ un atto politico grave e da stigmatizzare ” dal commissario provinciale Dario Parrini, inviato dal Nazareno per gestire la situazione interna al partito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
? COSA FARE DURANTE UN TERREMOTO Se sei in casa Mantieni la calma — è fondamentale per reagire con lucidità. Non correre fuori: la maggior parte degli incidenti avviene per la caduta di oggetti, vetrate o cornicioni. Cerca riparo sotto un tavolo ro Vai su Facebook
Pd, Schlein ha zittito la minoranza interna con il trionfo in Toscana. Ma se Fico perde in Campania terremoto e probabili dimissioni - Il trionfo di Eugenio Giani in Toscana, riconfermato Governatore con circa 13 punti percentuali di ... Scrive affaritaliani.it