– Nel Partito Democratico della Puglia si è aperta una nuova frattura. Irene Cornacchia, consigliera comunale di Trani, e Daniela Maiorano di Andria sono state espulse dal Pd dopo aver scelto di candidarsi in una lista civica a sostegno di Antonio Decaro. Questa decisione, presa nel territorio della provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT), feudo politico di Francesco Boccia, ha generato un acceso confronto che si è rapidamente esteso a livello nazionale. Le due consigliere, dopo essere rimaste escluse dalle liste ufficiali del partito, avevano comunque deciso di sostenere il progetto del centrosinistra e il sindaco di Bari Decaro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Fuori dal Pd!”. Terremoto a sinistra, la durissima decisione é appena arrivata