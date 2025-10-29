Fuori da ogni logica Jannik Sinner assurdo non era mai successo prima nella storia del tennis

Jannik Sinner continua a riscrivere la storia del tennis italiano e mondiale. I numeri, ancora una volta, raccontano meglio di qualsiasi parola la grandezza del campione altoatesino. Non si tratta soltanto dei titoli conquistati o dei traguardi raggiunti nel ranking, ma di una costanza di rendimento che sta diventando oggetto di studio per gli analisti dell’Association of Tennis Professionals. A ventiquattro anni, Sinner è ormai una macchina di precisione, capace di dominare ogni aspetto del gioco come nessuno aveva mai fatto prima. >> “È nata Camilla”. Il campione dello sport italiano è papà. La dedica alla moglie: “Amore mio, sei forte” Secondo i dati ufficiali diffusi da Infosys ATP Beyond The Numbers, Sinner è il primo giocatore dal 1991 — anno in cui sono iniziate le rilevazioni statistiche — a guidare contemporaneamente le classifiche dei game vinti al servizio e dei game vinti alla risposta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

