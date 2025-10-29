Fuori Campo cercasi giovani registi | call di Arci Movie per residenza artistica a Napoli

Dopo quattro anni torna il  progetto di residenza artistica sul cinema del reale “Fuori Campo – Filmmaker per il sociale”  che mette insieme formazione, produzione cinematografica e impegno sociale offrendo a  sei giovani filmmaker under35  la possibilità di realizzare tre documentari dedicati a realtà del terzo settore attive in città. Il progetto – sostenuto dal  Ministero della Cultura e da SIAE  nell’ambito del programma  “Per Chi Crea”  – è curato dall’a ssociazione Arci Movie  con la Scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, l’UCCA (Unione Circoli Cinematografici Arci) e la Mediateca di Napoli “Il Monello”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

