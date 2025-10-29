Funghi | la mamma morta la figlia intossicata e ricoverata d’urgenza al Perrino di Brindisi Ostuni ieri il decesso dell' anziana
Ieri il decesso, nell’ospedale di Ostuni, dell’ottantenne. La figlia, di 56 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Perrino” di Brindisi e lì ricoverata. Le due donne avevano mangiato funghi nei giorni scorsi. In particolare per l’anziana è stato letale, stando a ricostruzioni, un fungo selvatico. In linea generale, al di là dell’accaduto luttuoso. Va ricordato a tutti i cittadini che dopo la raccolta dei funghi è di fondamentale importanza, ai fini della sicurezza, sottoporre i funghi al controllo dei centri appositamente attrezzati dalle Asl. L'articolo Funghi: la mamma morta, la figlia intossicata e ricoverata d’urgenza al “Perrino” di Brindisi Ostuni, ieri il decesso dell'anziana proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mamma che brutta che sono venuta in questo video, ma vi volevo mostrare la mia felicità quando torno nei miei amati boschi, quelli dove ho trascorso i miei primi 25 anni di vita, ogni giorno avevo un motivo per salire a fare un giro, per funghi, asparagi, origan Vai su Facebook
Intossicazione da funghi a Ostuni, muore 80enne: figlia ricoverata d’urgenza - A Ostuni, in provincia di Brindisi, una 80enne è morta dopo aver ingerito funghi selvatici. Da cosenzachannel.it
Ostuni, donna di 80 anni muore per funghi velenosi: anche la figlia ricoverata - Tragedia a Ostuni, in provincia di Brindisi, dove una donna di 80 anni è morta nei giorni scorsi dopo aver consumato funghi selvatici raccolti circa una settimana prima. msn.com scrive
Ostuni, anziana muore dopo aver mangiato funghi selvatici: la figlia sotto osservazione - Tragedia a Ostuni, in provincia di Brindisi: un’intossicazione da funghi provoca la morte di una donna di 80 anni. ostuninotizie.it scrive