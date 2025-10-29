Ieri il decesso, nell’ospedale di Ostuni, dell’ottantenne. La figlia, di 56 anni, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Perrino” di Brindisi e lì ricoverata. Le due donne avevano mangiato funghi nei giorni scorsi. In particolare per l’anziana è stato letale, stando a ricostruzioni, un fungo selvatico. In linea generale, al di là dell’accaduto luttuoso. Va ricordato a tutti i cittadini che dopo la raccolta dei funghi è di fondamentale importanza, ai fini della sicurezza, sottoporre i funghi al controllo dei centri appositamente attrezzati dalle Asl. L'articolo Funghi: la mamma morta, la figlia intossicata e ricoverata d’urgenza al “Perrino” di Brindisi Ostuni, ieri il decesso dell'anziana proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Funghi: la mamma morta, la figlia intossicata e ricoverata d’urgenza al “Perrino” di Brindisi Ostuni, ieri il decesso dell'anziana