Funghi killer nel Brindisino morta una donna Grave anche la figlia Indagini in corso
Dopo i primi sintomi, l'anziana era stata visitata all’ospedale di Ostuni, ma aveva rifiutato il ricovero. Le sue condizioni sono poi peggiorate fino al decesso. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Leggi anche questi approfondimenti
OSTUNI: 80ENNE MUORE PER AVVELENAMENTO DA FUNGHI, IN OSPEDALE CON GLI STESSI SINTOMI ANCHE LA FIGLIA Una donna di 80 anni è morta nelle scorse a Ostuni, in provincia di Brindisi, dopo aver mangiato circa una settimana fa alcuni Vai su Facebook
Attenzione ai funghi velenosi: i consigli dell'Asl per una raccolta sicura https://ift.tt/TeoBfbZ https://ift.tt/7CuOXrW - X Vai su X
Mangia funghi selvatici, muore una 80enne nel Brindisino - Una donna 80 anni è morta nelle scorse a Ostuni, in provincia di Brindisi, dopo aver mangiato circa una settimana fa alcuni funghi selvatici. Come scrive msn.com