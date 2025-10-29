Funghi killer nel Brindisino morta una donna Grave anche la figlia Indagini in corso

Affaritaliani.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i primi sintomi, l'anziana era stata visitata all’ospedale di Ostuni, ma aveva rifiutato il ricovero. Le sue condizioni sono poi peggiorate fino al decesso. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

