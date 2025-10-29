Fugge provando a colpire i poliziotti aveva della cannabis in tasca

Viterbotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vista della polizia prova ad allontanarsi scavalcando una recinzione. Immediatamente fermato dagli agenti delle volanti, è stato controllato e trovato con 3,6 grammi di cannabis. Il giovane, un 21enne originario del Pakistan, ha così tentato la fuga e, mentre si divincolava, ha cercato di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

