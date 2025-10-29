Secondo turno infrasettimanale della stagione per il girone A del campionato di Eccellenza, che con l’inserimento in soprannumero della Lucchese è diventato a 17 squadre con, quindi, quattro giornate in più rispetto alla tradizionale formula a sedici. Per quanto riguarda le tre squadre del Circondario, oggi alle 15 scendono in campo Fucecchio e Real Cerretese, mentre alle 18 toccherà al Montespertoli. Partiamo dai bianconeri di mister Menichetti, che dopo il pari a reti bianche di Livorno di domenica scorsa ospiteranno al Corsini la capolista Zenith Prato. Sfida sulla carta proibitiva visto che i lanieri hanno ben sette punti in più ed annoverano tra le proprie fila giocatori importanti per la categoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fucecchio se la vede con gli ostici lanieri