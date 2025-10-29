FS nuovo tratto ferroviario tra Bicocca e Catenanuova | prosegue il potenziamento della linea Palermo–Catania–Messina
Attivata la nuova tratta Bicocca-Catenanuova nell’ambito degli interventi del nuovo itinerario Palermo-Catania-Messina, uno dei dieci progetti strategici in corso di attuazione da Rete Ferroviaria Italiana, con direzione tecnica di Italferr (entrambe società del gruppo FS), per il quale è stato nominato commissario di Governo Filippo Palazzo. Sul treno inaugurale, partito oggi dalla stazione di. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondisci con queste news
METRO C: PARTE IL PRE-ESERCIZIO FINO AL COLOSSEO Da sabato 25 ottobre 2025 sono iniziati i test sul nuovo tratto della terza linea metropolitana di Roma, da San Giovanni a Colosseo-Fori Imperiali. I dettagli https://www.odisseaquotidiana.com/2025 Vai su Facebook
FS, nuovo tratto ferroviario tra Bicocca e Catenanuova: prosegue il potenziamento della linea Palermo–Catania–Messina - Messina, uno dei dieci progetti strategici in corso di attuazione da Rete Ferroviaria ... Da msn.com
Ferrovie, inaugurata la nuova tratta Catania Bicocca Catenanuova - Catenanuova, il primo dei lotti dell'anello ferroviario Messina- Secondo vivienna.it
Ferrovie, la nuova tratta per accelerare gli spostamenti - Catania: il viaggio inaugurale è partito dalla stazione Fs Catania Aeroporto Fontanarossa per arrivare a Catenanuova. Lo riporta rainews.it