Frutta e verdura tra i banchi di scuola | l' educazione alimentare si fa con gli agricoltori

Ilpescara.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Educazione alimentare: dai banchi del mercato ai banchi di scuola”. Il nome scelto per l'iniziativa che vede insieme Comune, Confederazione agricoltori italiani (nello specifico la sua associazione “La spesa in campagna”) e ovviamente scuole, spiega chiaramente qual è l'intenzione: dare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

