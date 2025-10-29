Frutta e verdura tra i banchi di scuola | l' educazione alimentare si fa con gli agricoltori
“Educazione alimentare: dai banchi del mercato ai banchi di scuola”. Il nome scelto per l'iniziativa che vede insieme Comune, Confederazione agricoltori italiani (nello specifico la sua associazione “La spesa in campagna”) e ovviamente scuole, spiega chiaramente qual è l'intenzione: dare. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
? Non buttare MAI più le vaschette di frutta e verdura! Saranno davvero utili in cucina, segna questi trucchetti Vai su Facebook
Educazione alimentare a Pescara, dai banchi del mercato ai banchi di scuola - È stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, il progetto “Una spesa consapevole: dai banchi del ... Segnala abruzzolive.it
Dal campo al banco con Ortilio. Fruttagel ha presentato la nuova edizione del concorso didattico - E' stata presentata nei giorni scorsi l'undicesima edizione del progetto per le scuole primarie “Dal campo al banco con Ortilio” ... Da ravennanotizie.it
Si studiano le vitamine di frutta e verdura - Tra i banchi di scuola, per ‘studiare’ una materia tanto inconsueta quanto importante: le proprietà di frutta e verdura. Segnala ilrestodelcarlino.it