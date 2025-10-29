PISTOIA Una grande festa per il mondo dell’istruzione cittadino e per l’intero quartiere di San Lorenzo: tanti volti sorridenti, persino qualcuno commosso nel rimettere piede, nella cerimonia inaugurale di ieri pomeriggio, all’interno della scuola primaria "Attilio Frosini" con la consegna, per ora simbolica, delle chiavi da parte del sindaco Alessandro Tomasi alla dirigente del comprensivo "Marconi-Roncalli" Claudia Ciocchetti. Da questa mattina la campanella non suona ma i lavori sono comunque terminati e l’auspicio di tutti è che, alla ripartenza di gennaio, tutte le classi saranno operative e pronte ad ospitare centinaia di bambini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frosini, la scuola rinnovata. Comfort e tecnologie: "Si guarda al futuro"