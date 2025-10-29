Frontale tra auto e camion | 64enne in ospedale

Grave incidente stradale oggi 29 ottobre attorno alle 15 a San Giorgio in Bosco. Si è verificato un impatto frontale tra un'auto e un mezzo pesante all'altezza di via Kennedy. Il conducente del camion è rimasto praticamente illeso, mentre l'automobilista è rimasto incastrato tra le lamiere. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

