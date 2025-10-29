Frontale micidiale in serata | la sorella del politico morta sul colpo
Una serata di fine ottobre si è trasformata in un momento di profondo dolore per una comunità che ora si stringe nel lutto. Un incidente improvviso, avvenuto lungo una strada di campagna, ha spezzato una vita e lasciato sgomenti quanti conoscevano la vittima, descritta come una persona solare e molto legata al territorio. Le prime notizie hanno subito suscitato grande commozione, mentre le autorità hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione quanto accaduto. Le forze dell'ordine e i soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma nonostante la rapidità dei soccorsi, per una delle persone coinvolte non c'è stato nulla da fare.
GENZANO. Ancora un incidente mortale sulle strade. Una donna di 62 anni, Fiammetta Ciacci, ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto lungo via Pagliarozza, a Genzano. Illeso l'altro conducente. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118.