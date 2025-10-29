Frodi su internet nel 2024 quasi 900mila italiani truffati
Roma, 29 ottobre 2025 – Crescono i raggiri su internet. I consumatori hanno subito attacchi soprattutto legati alla richiesta di prestiti. Due focus di Crif e Facile.it fanno il punto sul fenomeno in crescita per importi e casistiche. I prestiti personali sono stati nel 2024 quelli più colpiti dalle frodi creditizie. Sono stati quasi 900mila (894.000) gli italiani vittime di truffa o di tentativi di frode mentre erano alla ricerca di un prestito personale. E il boom dell’e-commerce e del compra ora paga dopo digitale segna un netto incremento anche nei tentativi di truffa. I dati sulle truffe digitali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
