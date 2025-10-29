’French Kiss’ Viva la fantasia
L’astronave Lucca è pronta al lancio. Tutti a bordo, si salpa per cinque giorni nell’immaginario collettivo. Fumetti, film, giochi, tutto ciò che è cultura pop è a Lucca da oggi a domenica. Al grido di ’Liberté, Créativité, Diversité’ la manifestazione lucchese quest’anno celebra la Francia e il suo bacio alla francese, il French Kiss che campeggia nel poster realizzato da grande illustratrice francese Rébecca Dautremer. Che sarà una delle centinaia di protagonisti di cinque giorni che si annunciano come sempre sorprendenti, emozionanti e unici. "Ogni anno il festival è una scoperta, una sorpresa sempre nuova – dice non a caso il direttore di Lucca Comics & Games, Emanuele Vietina –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
In occasione dell'arrivo dei Lucca Comics and Games 2025, il ristorante del centro storico di Lucca ha allestito un'esposizione fotografica che riprende il tema di questa edizione del Festival, il "French Kiss", per trasportarlo nella realtà di tutti i giorni grazie a 15 Vai su Facebook
#Cinema | Per il ciclo "Innamorarsi ancora" il film "French kiss" di Lawrence Kasdan con #MegRyan, #KevinKline e #JeanReno Stasera #19ottobre in prima serata su #TV2000 Canale 28 157 Sky Kate, una giovane insegnante di #Toronto di origini - X Vai su X