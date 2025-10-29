Frassinetti | Tecnologia al servizio della persona la scuola formi cittadini consapevoli e innovatori

Orizzontescuola.it | 29 ott 2025

“Il binomio ‘innovare per curare’ racchiude una visione che condividiamo profondamente: la tecnologia deve essere al servizio della persona”, ha dichiarato il sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Paola Frassinetti, aprendo l’incontro “Innovare per curare: clinica, ricerca e tecnologia in connessione”, svoltosi nella Sala della Regina di Montecitorio. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

