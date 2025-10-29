Frassinetti | L’IA deve rimanere uno strumento ma non può sostituire il lavoro degli insegnanti

Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al Merito, ha chiuso i lavori del VII Convegno dell'Associazione Nazionale Presidi con un intervento focalizzato sulle sfide educative contemporanee. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

