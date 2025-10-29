Frassinetti | La scuola italiana è un modello di inclusione organico di sostegno rafforzato Rapporto alunno docente sempre più efficace Flessibilità e inclusione all’avanguardia
Rispondendo all’interrogazione parlamentare presentata da Elisabetta Piccolotti (Alleanza Verdi Sinistra), la sottosegretaria all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti evidenzia come il costante aumento degli alunni con disabilità rappresenti un segnale importante su due fronti: da una parte, testimonia una maggiore attenzione del sistema sanitario nelle procedure di riconoscimento e accesso ai sostegni; dall’altra, conferma la progressiva trasformazione della scuola italiana in un modello inclusivo, posizionato all’avanguardia rispetto a altri paesi europei. L'articolo Frassinetti: “La scuola italiana è un modello di inclusione, organico di sostegno rafforzato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
