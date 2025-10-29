Frasi e stili riconoscibili nei testi scritti con ChatGPT e IA

Di recente mi è capitato di trovare su X un grafico che mostrava una percentuale del 50% dei contenuti scritti e pubblicati sul web nell'ultimo anno. Non serve nemmeno una conferma perchè numero più, numero meno, è ovvio che chi scrive oggi si faccia aiutare dall'intelligenza artificiale. E' più veloce, più esaustiva nel cercare informazioni e fornisce una certa completezza e chiarezza su ogni argomento, anche quelli dove non si è esperti. Tanta efficienza porta alla nascita siti web alimentati solo da IA e non nego di averci pensato anche io: Se su Navigaweb.net iniziassi a pubblicare 100 articoli al giorno tutti fatti con IA, potrei davvero creare l'enciclopedia informatica totale in italiano, la più completa in assoluto! Perchè allora non lo faccio? Il problema non è tanto etico, ma qualitativo. 🔗 Leggi su Navigaweb.net