Frantotipico olio nuovo sapori autentici e intrattenimento | festa a Colle del Marchese

L’1 e il 2 novembre 2025, il borgo di Colle del Marchese a Castel Ritaldi si prepara a ospitare Frantotipico, l'evento che da oltre vent'anni celebra il trionfo dell'olio nuovo e le eccellenze del territorio. Un fine settimana di festa e convivialità che promette di nutrire il corpo e l'anima. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

