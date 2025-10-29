Frane | Moneta è in pericolo A rischio anche la strada che conduce al castello
Nuovo allarme delle associazioni per le sorti del Castello di Moneta. Ora a rischio c’è anche la viabilità. Dopo le numerose preoccupazioni espresse per le sorti dell’antico maniero, interessato da una grossa frana stavolta La Pro loco ‘Salviamo il Castello di Moneta’, la pro loco Fossola Moneta e la sezione apuo lunense di Italia Nostra puntano i riflettori sui rischi che corre via Forestale, la strada che conduce al Castello. "Si tratta di una strada che esiste dai primi anni Settanta, concepita per poter collegarsi con via Moneta tramite un percorso ad anello - spiega Luigi Giovanelli, il presidente della Pro loco ‘Salviamo il Castello di Moneta’ -. 🔗 Leggi su Lanazione.it
