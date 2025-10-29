Franco Nero alla proiezione del film Avana Kyrie al cinema Excelsion di Vetralla

Viterbotoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 31 ottobre Vetralla celebra la rinascita di uno dei suoi luoghi della cultura: il cinema teatro Excelsior. Alle ore 18, infatti, si tiene un evento speciale con la proiezione del filmAvana Kyrie”, alla presenza del protagonista Franco Nero e di altri artisti del cast.La serata è condotta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Franco Nero è il nuovo presidente onorario dell'Italia Green Film Festival - L'evento di insediamento si terrà oggi, dalle 17 alle 20, presso la Sala Protomoteca in Campidoglio, a Roma. adnkronos.com scrive

Rieti, proiezione del film “Milarepa” e incontro sulla pace al cinema Moderno - 30, al cinema Moderno di Rieti, con la società di produzione cinematografica “Ciadd”, con sede operativa a Labro, che proietterà un film sul tema della pace nel ... Scrive ilmessaggero.it

Franco Nero è il Nuovo Presidente Onorario dell’Italia Green Film Festival - La cerimonia di insediamento avverrà mercoledì 26 febbraio 2025, dalle 17:00 alle 20:00, presso la Sala ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Franco Nero Proiezione Film