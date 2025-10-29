È scomparso a 92 anni il generale Franco Angioni, il paracadutista della brigata Folgore che scrisse una pagina importante dell'Italia fin dal 1982, quando fu nominato alla guida di Italcon, il contingente italiano della forza multinazionale in Libano durate la guerra in quei territori, che arrivò ad impiegare fino a 2.500 uomini. La missione, nata inizialmente come iniziativa Onu, cambiò volto dopo il veto dell'U che annullò l'egida internazionale. Da allora Italcon rappresentò uno sforzo soprattutto nazionale, assieme a Francia e Stati Uniti e diventò un modello a cui si riferirono anche le successive missioni italiane all'estero. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Franco Angioni, morto generale della prima missione italiana all'estero dopo la guerra