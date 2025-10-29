Francis Ford Coppola metterà in vendita i suoi orologi per pagare i debiti del film Megalopolis

Il 6 dicembre la casa d’aste inglese Phillips metterà in vendita sette orologi di lusso; il loro atuale proprietario è Francis Ford Coppola. Il regista italoamericano ha deciso di disfarsene per pagare, almeno in parte, i grandi debiti causati da Megalopolis, il film che aveva sempre sognato di realizzare ma che, in termini di incassi, si è rivelato un boomerang clamoroso. Al New York Times ha candidamente ammesso, in merito alla compravendita: «Ho bisogno di soldi per tenere la nave a galla». A stanziare i centoventi milioni di budget necessari per l’ambizioso progetto cinematografico era stato lo stesso Coppola. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

