Francesco Taskayali – Le isole della memoria al Festival Oasi Culturale ad Hacienda

FRANCESCO TASKAYALI – LE ISOLE DELLA MEMORIA Un viaggio musicale tra pianoforte e memoria Il 30 novembre ad Hacienda (Via dei Cluniacensi 68, Roma) Due repliche durante la serata: la prima alle ore 19:00 e la seconda alle ore 21:00 (ciascuna replica durata di 45 minuti) LINK PREVENDITE 19:00 LINK PREVENDITE 21:00 Oasi Culturale, il festival multidisciplinare in svolgimento ad Hacienda e Tram Depot Talenti tra ottobre e dicembre 2025, torna con un nuovissimo evento: Francesco Taskayali – Le isole della memoria! Francesco Taskayali (Roma, 1991) è un pianista e compositore italo-turco. Ha iniziato a scrivere musica a tredici anni e oggi conta quattordici album pubblicati, tra cui Pandataria e il recente Hivern, manifesto del suo “minimalismo mediterraneo”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

