Francesco Taskayali – Le isole della memoria al Festival Oasi Culturale ad Hacienda

Romadailynews.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FRANCESCO TASKAYALI – LE ISOLE DELLA MEMORIA Un viaggio musicale tra pianoforte e memoria Il  30 novembre  ad  Hacienda (Via dei Cluniacensi 68, Roma) Due repliche durante la serata: la prima alle ore 19:00 e la seconda alle ore 21:00 (ciascuna replica durata di 45 minuti) LINK PREVENDITE 19:00 LINK PREVENDITE 21:00 Oasi Culturale, il festival multidisciplinare in svolgimento ad Hacienda e Tram Depot Talenti tra ottobre e dicembre 2025, torna con un nuovissimo evento:  Francesco Taskayali – Le isole della memoria! Francesco Taskayali  (Roma, 1991) è un pianista e compositore italo-turco. Ha iniziato a scrivere musica a tredici anni e oggi conta quattordici album pubblicati, tra cui  Pandataria  e il recente  Hivern, manifesto del suo “minimalismo mediterraneo”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

francesco taskayali 8211 le isole della memoria al festival oasi culturale ad hacienda

© Romadailynews.it - “Francesco Taskayali – Le isole della memoria” al Festival Oasi Culturale ad Hacienda

News recenti che potrebbero piacerti

Francesco Taskayali in concerto al Quirinetta - Dopo il sold out all’Auditorium Parco della Musica, ritorna in concerto a Roma, mercoledi 11 aprile al Quirinetta, Francesco Taskayali ,giovane promessa del pianismo internazionale. Riporta romatoday.it

“Dreamscape Unveiled” online il brano inedito di Francesco Taskayali - Pubblicato oggi per le label Arealive/Edizioni Sugarmusic/Believe il nuovo brano inedito del compositore Francesco Taskayali. Come scrive ilmattino.it

Francesco Taskayali - Dreambox 0 Etichetta Arealive 0 Etichetta Sugar Music 1 Distributore Believe 16 - Francesco Taskayali è un compositore che prova a oscillare tra mondi diversi, o più precisamente intorno ad un mondo visto da prospettive diverse; se nella sua biografia c’è un’identità italo- Come scrive rockit.it

Cerca Video su questo argomento: Francesco Taskayali 8211 Isole