Francesco Scoma torna in Forza Italia | l' addio alla Lega dopo la nomina di Annalisa Tardino all' Autorità portuale

Francesco Scoma lascia la Lega e passa a Forza Italia. Si tratta di un ritorno. Con Forza Italia Scoma ha ricoperto nel tempo diversi incarichi politici e amministrativi: è stato vicesindaco al Comune (con delega al Traffico e alla Polizia municipale) nella Giunta Cammarata, assessore regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

