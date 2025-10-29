Francesco Scoma rientra in Forza Italia Gallo e La Rocca Ruvolo | Un ritorno naturale e di valore

“La scelta fatta non solo è un gradito ritorno a casa ma appare come la collocazione più naturale e in linea con chi si riconosce nelle politiche e nei valori moderato-liberali che il partito incarna da sempre". Con queste parole il vice coordinatore regionale e coordinatore provinciale di Forza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Francesco Scoma rientra in Forza Italia, Gallo e La Rocca Ruvolo: “Un ritorno naturale e di valore” - I due parlamentari agrigentini salutano positivamente la scelta dell’ex deputato nazionale e sottolineano il contributo che potrà offrire al partito ... Segnala agrigentonotizie.it

Addio di Francesco Scoma alla Lega, rientra in Forza Italia - PALERMO – Francesco Scoma lascia la Lega e rientra in Forza Italia, con la quale in passato ha ricoperto diversi incarichi politici e amministrativi. Da msn.com

Francesco Scoma torna in Forza Italia: un «amore che non finisce», tra cambi di casacca e nomine - Una storia lunga 25 anni, quella di Francesco Scoma in Forza Italia, ma seguita da tradimenti, elezioni e nomine. Lo riporta meridionews.it